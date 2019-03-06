ФК "Локомотив" оштрафован на 70 тыс. рублей за поведение болельщиков

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Локомотив" за скандирование болельщиками команды ненормативной лексики на матче 18-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов". Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

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Встреча состоялась 2 марта на "РЖД-Арене" и завершилась со счетом 2:2.

"За скандирование зрителями ненормативной лексики оштрафовать "Локомотив" на 70 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.

В тот же день в Екатеринбурге состоялся матч между местным "Уралом" и петербургским "Зенитом" (0:1). "Во встрече "Урал" - "Зенит" тренер "Зенита" [Александр] Низелик выходил за пределы технической зоны, он оштрафован на 10 тысяч рублей", - сообщил председатель КДК РФС.

Также Григорьянц добавил, что других дисциплинарных нарушений в 18-м туре Российской премьер-лиги зафиксировано не было.