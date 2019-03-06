Российские шорт-трекисты завоевали серебро в эстафете на 5000 м на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российские шорт-трекисты заняли второе место в эстафете на дистанции 5000 метров на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Российскую команду представляли Артем Денисов, Даниил Ейбог, Константин Ивлиев и Сергей Милованов.
Первое место заняла сборная Южной Кореи, показавшая результат 6 минут 50,062 секунды. Россияне отстали от победителей на 3,878 секунды. Бронза досталась команде Японии (отставание - 10,687 секунды).
Мужская эстафета на 5000 м стала заключительным стартом в соревновательной программе Универсиады среди шорт-трекистов. Ранее женская команда России завоевала золото в эстафете на дистанции 5000 м, Екатерина Ефременкова завоевала серебро на дистанции 500 м и бронзу - на 1000 м и 1500 м, Ивлиев стал обладателем бронзовой награды на дистанции 500 м.
В общем зачете сборная России занимает первое место, завоевав 18 золотых, 22 серебряных и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается команда Южной Кореи (6-2-4), на третьем - сборная Швейцарии (2-2-2).
Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|18
|22
|18
|58
|2
|Южная Корея
|6
|2
|4
|12
|3
|Швейцария
|2
|2
|2
|6
|4
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|4
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|4
|3
|8
|7
|Финляндия
|1
|1
|3
|5
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|11
|Канада
|1
|0
|1
|2
|12
|Германия
|1
|0
|0
|1
|13
|Япония
|0
|1
|3
|4
|14
|Казахстан
|0
|1
|2
|3
|15
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|16
|Швеция
|0
|0
|1
|1