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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российские шорт-трекисты завоевали серебро в эстафете на 5000 м на Универсиаде

Первое место заняла сборная Южной Кореи, третьей стала команда Японии

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российские шорт-трекисты заняли второе место в эстафете на дистанции 5000 метров на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Российскую команду представляли Артем Денисов, Даниил Ейбог, Константин Ивлиев и Сергей Милованов.

Первое место заняла сборная Южной Кореи, показавшая результат 6 минут 50,062 секунды. Россияне отстали от победителей на 3,878 секунды. Бронза досталась команде Японии (отставание - 10,687 секунды).

Мужская эстафета на 5000 м стала заключительным стартом в соревновательной программе Универсиады среди шорт-трекистов. Ранее женская команда России завоевала золото в эстафете на дистанции 5000 м, Екатерина Ефременкова завоевала серебро на дистанции 500 м и бронзу - на 1000 м и 1500 м, Ивлиев стал обладателем бронзовой награды на дистанции 500 м.

В общем зачете сборная России занимает первое место, завоевав 18 золотых, 22 серебряных и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается команда Южной Кореи (6-2-4), на третьем - сборная Швейцарии (2-2-2).

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия18221858
2Южная Корея62412
3Швейцария2226
4Австрия2002
4Белоруссия2002
6Франция1438
7Финляндия1135
8Польша1102
8Китай1102
8Чехия1102
11Канада1012
12Германия1001
13Япония0134
14Казахстан0123
15Норвегия0101
16Швеция0011
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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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