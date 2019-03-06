Теннисист Маррей заявил, что избавился от болей в бедре и намерен продолжить карьеру

ТАСС, 6 марта. Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей заявил, что после операции по эндопротезированию тазобедренного сустава, которую он перенес в январе нынешнего года, не испытывает болей в бедре и намерен продолжить игровую карьеру. Его слова приводит британский телеканал Sky Sports .

Ранее Маррей сообщил, что Открытый чемпионат Австралии - 2019, на котором теннисист проиграл в первом круге, может стать последним турниром в его карьере. Спортсмен получил травму бедра в июле 2017 года, позднее Маррей перенес две операции - в 2018 и 2019 годах. Он отмечал, что последняя операция не дает никаких гарантий возвращения на корт.

"Я точно продолжу играть, у меня больше нет болей в бедре, - сказал 31-летний Маррей. - Реабилитация идет медленно, но довольно хорошо. Мне просто нужно подождать и посмотреть, как пойдут дела".

На счету Маррея 45 титулов в одиночном разряде, из которых три - на турнирах Большого шлема, он побеждал на Открытом чемпионате США (2012) и на Уимблдоне (2013, 2016). Спортсмен пять раз доходил до финала Открытого чемпионата Австралии (2010, 2011, 2013, 2015, 2016). Он является единственным теннисистом, завоевавшим два олимпийских золота (2012, 2016) в мужском одиночном разряде. В статусе первой ракетки мира британец провел 41 неделю.