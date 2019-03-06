Фигурист Самарин пошел на риск на Универсиаде, так как это последняя проверка перед ЧМ

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин решил исполнять в короткой программе на Универсиаде четверной флип, поскольку этот старт - последняя проверка перед чемпионатом мира. Об этом фигурист рассказал журналистам после выступления.

В программе фигурист попытался исполнить четверной флип - ранее никто из российских одиночников на соревнованиях его не исполнял, за рубежом им владеют считанные единицы, в их числе японец Сёма Уно и американец Натан Чен. Самарин допустил падение, а также с ошибкой исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа.

"Этот старт - последняя проверка перед чемпионатом мира, поэтому здесь я пошел на все элементы, которые обозначил к предстоящему старту, - четверной лутц и четверной флип. Надеюсь, к чемпионату мира буду в полной боевой готовности, - рассказал Самарин. - Никто не говорил, что я здесь буду фаворитом, моя задача - выполнять заявленный контент".

"Я знаю, что я могу сделать, что могу за это получить. Поэтому я пошел здесь на каждый элемент, пусть многое и не получилось. Я проверяю себя", - рассказал серебряный призер чемпионата Европы.

"Универсиада для меня необычный старт с необычной обстановкой. Все не так, как на других соревнованиях, спортсмены из разных стран, из разных дисциплин, это какое-то очень масштабное событие, и хочется соответствовать уровню этого турнира. С Олимпиадой сравнивать не буду, я там не был", - отметил Самарин.

Произвольную программу фигуристы продемонстрируют 7 марта, Универсиада завершится 12 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 18 по 24 марта в Японии.