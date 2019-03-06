Чемпион Универсиады Карлагачев: кластер "Сопка" готов к проведению этапа КМ по сноуборду

"Организация мне здесь очень нравится, но больше всего удивили болельщики, которые, не щадя своего голоса, болели за нас и радовались, это очень мотивировало. Думаю, эта гора готова принять этап Кубка мира. Следующий этап этого турнира в России, как мне кажется, должен пройти здесь, а не в Москве", - отметил Карлагачев.

В финальном заезде параллельного слалома Карлагачев опередил другого россиянина Дмитрия Сарсембаева, который также является уроженцем Таштагола Кемеровской области. Из-за ошибки хронометража после завершения финального заезда победителем сначала был ошибочно объявлен Сарсембаев, позднее результат был исправлен.

"Мы с Димой Сарсембаевым из одного города и соревнуемся с самого раннего детства, как только пришли в сноуборд. Явного победителя среди нас не было, всегда кто-то у кого- то вырывал первенство, - рассказал спортсмен. - Когда пересек финишную черту сегодня, то успел увидеть, как на экране появился результат, согласно которому Дима на несколько сотых секунды меня опередил. Но я видел и то, как он съехал с трассы, и был уверен, что выиграл золотую медаль".

Зимняя Универсиада завершится в Красноярске 12 марта.