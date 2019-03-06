Бородулина: российские шорт-трекисты могли выступить на Универсиаде-2019 более успешно

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Сборная России по шорт- треку могла лучше выступить на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом ТАСС заявила тренер сборной России Татьяна Бородулина.

Российские шорт-трекисты на Универсиаде в Красноярске завоевали одно золото, два серебра и три бронзы. Единственная победа была одержана в женской эстафете на 3000 м, которая состоялась в среду.

"Конечно, могли бы выступить и лучше. Девчонкам вчера было по силам брать первое и второе место [на дистанции 500 м], и сегодня Катя Ефременкова могла победить на "тысяче". Хорошо, что сегодня в эстафете одержали победу, команда у нас очень сильная на данный момент", - сказала Бородулина.

7 марта в болгарской Софии стартует чемпионат мира по шорт-треку, на которую отправится часть сборной России, которая выступала в Красноярске. "Такого, чтобы ребята себя здесь берегли, не было, - подчеркнула Бородулина. - Вообще ничего такого ни от кого не слышала, потому что они приехали сюда побеждать, выступали тут для публики, которая пришла за них поболеть. Не могу себе такого представить, чтобы кто-то выходил и берег себя, все выкладывались на сто процентов".

"Наши ребята - уже опытные бойцы, профессионалы. Думаю, их по максимуму восстановят, время покажет, насколько нам это удалось. Была домашняя Универсиада, поэтому пришлось принять такой жесткий график", - заключила собеседница агентства.

Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.