Гимнастка Пасека выиграла первую золотую медаль после годичного перерыва из-за травмы

ПЕНЗА, 6 марта. /ТАСС/. Мария Пасека в составе команды "Москва-1" стала победительницей командного турнира на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Пензе.

Для 23-летней спортсменки, которая является двукратной чемпионкой мира и Европы и четырехкратным призером Олимпийских игр, чемпионат России стал первым турниром после годичного перерыва, связанного с травмой спины.

Команда "Москва-1", которую также представляли Алия Мустафина, Ангелина Симакова, Варвара Зубова, Седа Тутхалян и Ксения Артемова, набрала 212,561 балла.

Второе место заняла команда Центрального федерального округа в составе: Дарья Елизарова, Анастасия Агафонова, Влада Котлярова, Анастасия Будылкина, Ангелина Мельникова, Таисия Бороздыко (210,229 балла).

Команда Санкт-Петербурга завоевала бронзу с результатом 206,462 балла. За нее выступали Татьяна Набиева, Елена Еремина, Варвара Баталова, Лилия Ахаимова, Екатерина Митрофанова, Екатерина Боева.

Чемпионат России по спортивной гимнастике завершится 10 марта.