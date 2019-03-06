Быкова: российские сноубордисты болеют друг за друга, несмотря на конкуренцию

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Спортсмены сборной России по сноуборду поддерживают и болеют друг за друга, несмотря на то, что соревнуются между собой на турнирах. Об этом журналистам рассказала Милена Быкова.

Быкова заняла первое место в параллельном слаломе на Универсиаде в Красноярске. Второй стала серебряный призер чемпионата мира - 2019 россиянка Наталья Соболева, третье место заняла Чжон Хэ Рим из Южной Кореи. В параллельном гигантском слаломе во вторник Быкова завоевала серебро, Соболева стала бронзовым призером.

"У нас очень дружная команда, и мне очень приятно, что, невзирая на конкуренцию, у нас все друг за друга болеют. Сложно выделить кого-то одного, но вот, например, на Универсиаде у нас были запасные ребята, которые из-за квоты не смогли принять участия в соревнованиях, они поддерживали. Группа поддержки у нас была большая. Здорово, что у нас в команде такая атмосфера, это очень приятно", - отметила спортсменка.

Перед соревнованиями в параллельном гигантском слаломе во вторник поддержать российских спортсменов пришла чемпионка Универсиады в сноуборд-кроссе Кристина Пауль.

"У нас с Кристиной Пауль с самого детства есть ритуал, как бы забавно это не звучало, но еще с юниорских соревнований, когда я выигрывала медаль, то давала ее Кристине подержать, и она тоже потом выигрывала. Соревнования по сноуборд-кроссу на чемпионатах мира обычно проходят раньше, чем у нас, и на двух последних юниорских первенствах она приносила мне свою медаль, я ее держала, максимально впитывала энергию, - рассказала Быкова. - После ее победы здесь нам никак не удавалось встретиться, поэтому когда я вчера увидела ее с медалью на наших соревнованиях - обрадовалась и пошутила, что она - шаманка. Вчера не удалось стать первой, но сегодня я ей обязательно позвоню и расскажу, что выиграла, думаю, она будет очень рада".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.