Чепиков надеется, что биатлонисты РФ будут первыми на ЧМ так же часто, как на Универсиаде

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков выразил надежду, что тенденция успешных выступлений российских спортсменов на Универсиаде продолжится на чемпионате мира по биатлону. Об этом он рассказал ТАСС.

Российские биатлонисты завоевали 11 медалей из 12 возможных на Универсиаде в Красноярске.

"Нужно отметить, что на Универсиаде конкуренция не такая, как на чемпионате мира или Европы, все-таки это студенты, но мы рады за наших ребят и девчат и хотели бы, чтобы эта тенденция сохранилась на чемпионате мира, - сказал Чепиков. - Универсиада - это великолепный спортивный праздник, где собираются студенты всего мира, конечно, мы очень рады за тех, кто достиг там высоких результатов".

Чепиков прокомментировал ситуацию с российской биатлонисткой Маргаритой Васильевой, которая из-за пропуска допинг-тестов пропустит чемпионат мира. "Конечно, очень неприятная ситуация с Маргаритой Васильевой, не была вовремя проконтролирована эта ситуация. Может быть, где-то и доктор команды не учел что-то, но и она, на мой взгляд, должна была обратиться к главному тренеру и к доктору команды, посоветоваться. Эта ситуация добавляет нервозности, потому что наша федерация не восстановлена в правах, но окончательное решение в любом случае за руководством IBU", - подчеркнул Чепиков.

Чепиков отметил, что всегда есть надежда на положительный итог, вспомнив историю, которая произошла на Олимпийских играх - 1992. "Надежда всегда есть, на Олимпийских играх в Альбервиле у нас на гонку поставили новичка Евгения Редькина, он бежал в первых номерах, отстрелял без штрафа и выиграл Олимпийские игры. Все возможно", - заключил Чепиков.

Универсиада завершится 12 марта. Чемпионат мира по биатлону в шведском Эстерсунде пройдет с 7 по 17 марта.