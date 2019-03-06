Опыт участия в Олимпиаде и чемпионате мира помог сноубордистке Быковой на Универсиаде

"Счастлива, что удалось показать отличное катание, справиться с какими-то психологическими проблемами, с которыми не удалось справиться вчера. Проснулась немного с агрессивным настроением, рада, что смогла реализовать свои намерения, - рассказала спортсменка. - Сегодня я была более спокойна, знала, что важно быть спокойной, наслаждаться своим катанием, что я и сделала. Была хорошо настроена, трасса сегодня была отличной, снег был для меня подходящим".

"Здорово, что у меня есть опыт участия и в Олимпийских играх, и в чемпионате мира в этом году, это все мне помогает. Сегодня были очень серьезные соперники, например, Наталья Соболева - вице-чемпионка мира, рада, что удалось с ней побороться в финалах, - добавила Быкова. - Я не первый раз в Красноярске, но первый раз была на этой горе, очень здорово, что на такой небольшой горе вместили столько трасс - и хафпайп, и слалом, и другие виды сноуборда и фристайла. Отличное место, надеюсь, что оно продолжит развиваться и дети смогут тут заниматься спортом и расти, тут есть возможность для этого".

Зимняя Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.