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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Шорт-трекистка Просвирнова рада, что Универсиада закончилась для нее на позитивной ноте

Женская сборная России выиграла золото в эстафете на 3000 м
Софья Просвирнова Владимир Смирнов/ТАСС
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Софья Просвирнова
© Владимир Смирнов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Золотую медаль, завоеванную в эстафете на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске, можно назвать позитивным концом соревнований. Об этом журналистам сказала лидер сборной России Софья Просвирнова.

Соревнования шорт-трекистов на Универсиаде завершились в среду. Женская сборная России выиграла золото в эстафете на 3000 м.

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"Я рада, что эти соревнования закончились на позитивной ноте. У меня был боевой настрой, просто так бывает, что не все складывается - и с забегом не очень повезло, и лед не очень привычный. Я привыкла делать мощные, сильные толчки, но на этом льду они срываются", - заявила Просвирнова.

"Сезон тяжелый, я бежала с травмой, уже устала. В прошлом году, перед чемпионатом Европы, я получила травму и никак не могу до конца восстановиться из-за постоянных соревнований. Жду конца сезона, чтобы залечить все болячки", - добавила она.

8 марта в Софии стартует чемпионат мира. "Такой жесткий график очень пугает, такого у меня еще не было. Универсиада - очень важный старт сезона, у нас не было особого выбора, так получилось, что такой бешеный график в этом сезоне. Посмотрим, насколько мы будем готовы, я чувствую на себе акклиматизацию, буду надеяться, что она не накроет прямо на соревнованиях", - отметила спортсменка.

Универсиада-2019 завершится 12 марта.

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