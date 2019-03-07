Когда внучка — хоккеистка. Как бабушка болеет за Алену Старовойтову на Универсиаде

Узнать бабушку хоккеистки женской сборной России Алены Старовойтовой на трибунах крытого катка "Первомайский", где проходят соревнования Универсиады в Красноярске, не составит большого труда. В отличие от рядовых болельщиков Альбина Алексеевна собранна и молчалива. Разве что при каждой заброшенной шайбе сборной России делает легкий кивок головой и складывает руки на коленях. Ни дать ни взять — помощник тренера.

Описание Альбина Алексеевна © Вероника Советова/ТАСС

"Альбина Алексеевна, как вам девчонки сегодня? — поинтересовалась корреспондент ТАСС. — 10:0 ведем, разве ж так можно? Хоть бы шайбу китаянкам отдали из соображений гостеприимства…" "Есть у меня замечания. Не дело это, — ответила бабушка. — Вы посмотрите, как наши на замену выходят — сидят на скамейке, не готовятся. А пятерка у бортика стоять должна, на лед выскакивать моментально. Вы видите, как у американок это происходит? А вот это вот не дело — неряшливость в этом какая-то". У Альбины Алексеевны две внучки, и обе занимаются хоккеем. Старшая, 21-летняя Светлана, сейчас играет в Ночной лиге. Младшая, 20-летняя Алена, несмотря на юный возраст, входит в число самых ярких звезд российского хоккея. Она является центральным нападающим сборной России. Алена принимала участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, где команда уступила в матче за третье место. Сейчас спортсменка играет за дмитровский клуб "Торнадо". Дочери известного хоккейного тренера Михаила Старовойтова, по идее, имели все шансы стать фигуристками. С одной стороны, они выросли на льду, с другой — имели прекрасные внешние данные и неплохую фактуру для этого вида спорта. Но судьба распорядилась иначе — как бы ни желали для девушек фигурнокатательного будущего их родители, одна хоккейная тренировка решила все. Взяв в руки клюшку, Алена и ее старшая сестра Светлана сделали свой выбор окончательно и бесповоротно. Год они тренировались на два лагеря — успевали и в фигурном катании, и в хоккее, однако тяжелая хоккейная экипировка и контактная борьба перевесили. "Я очень хотела, чтобы они фигуристками были — ведь девочки все-таки. Но они все сами решили, выбрали хоккей. Их Михаил привел на тренировку, и все — остались, так им там понравилось. А я была очень против, это правда", — рассказала бабушка.

Описание Игроки студенческой сборной России Евгения Дюпина и Алена Старовойтова © Кирилл Кухмарь/ТАСС

На все матчи с участием внучки Альбина Алексеевна не ездит, но Красноярск — случай особенный: "На все матчи ездить не могу — ноги болят, хожу плохо. Но в Красноярск приехала — во-первых, у меня тут мама живет, ей уже 105 лет. Между прочим, тоже очень любит хоккей, смотрит матчи. Но вообще, конечно, это большая радость, что Универсиада у нас проходит — нам такие соревнования нужны". "Я тут для наших девчонок как талисман, — рассмеялась бабушка. — Они недавно в Дмитрове Турнир шести наций выиграли — так я и там их талисманом была, болела за них, а как же иначе? А к Мише, когда он в "Спартаке" занимался, на все матчи ходила. Сын вратарем был, их тогда Пашков и Зингер тренировали. Они тогда даже чемпионами в 1974 году становились". "Шайбы как камни, мое сердце не выдержало" Сам Михаил Старовойтов в свое время в молодежную сборную не попал. "Я против была, — рассказала Альбина Алексеевна. — Он у меня один сын был, единственный — я не могла смотреть, как в него шайбы летят. Они же как камни! Сердце мое не выдержало, и я настояла, чтобы он ушел". Старовойтову на тот момент было 16 лет. "Как он тогда переживал… Мы ругались и скандалили бесконечно. Но пережил. И нашел себя в тренерской работе. Это благодаря ему наш женский хоккей начал развиваться. В Канаде женским хоккеем уже в восьмидесятые вовсю занимались, а Миша в Россию первое золото "по маленьким" — с девочками 1998 года рождения — только в 2014 году привез. Их первое золото в жизни было". Михаил Старовойтов скончался в 2017 году, еще раньше — шесть лет назад — у Алены и Светланы не стало мамы. "Девочки у меня очень самостоятельные, во всех отношениях. Они заботятся обо мне. Когда Миши не стало, старшая взяла на себя все заботы, сейчас она учится в Малаховской госакадемии физкультуры, Аленка — там же, но на втором курсе. Они молодцы, радуют меня, — призналась Альбина Алексеевна. — Ничего делать мне не дают, любят готовить, устраивают мне праздники". На вопрос, как бабушка центральной нападающей российской сборной пережила проигрыш команды в матче за третье место на Олимпиаде в Пхёнчхане, она рассказала: "Я спокойно это смотрела, а что я тут сделать тогда могла? Да, бывает и хуже, но реже. Мама моя тоже смотрела Олимпиаду, и она ожидала большего, конечно. Но хоккей на то и хоккей — все выиграть хотят, и конкуренция у них большая. Но мы очень ими гордились — это же был их лучший в жизни результат, они с разницей в одну шайбу тогда проиграли".

Описание Матч Универсиады между женскими сборными России и Швейцарии © Петр Ковалев/ТАСС