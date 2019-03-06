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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Шорт-трекист Ивлиев отметил, что доволен своим выступлением на Универсиаде в Красноярске

Российский спортсмен завоевал бронзу на дистанции 500 м, а также стал серебряным призером в эстафете на 5000 м

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Константин Ивлиев остался доволен своим выступлением на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом он сказал ТАСС.

Соревнования шорт-трекистов на Универсиаде завершились в среду. В Красноярске 18-летний Ивлиев завоевал бронзу на дистанции 500 м, а также стал серебряным призером в эстафете на 5000 м в составе мужской сборной.

"Я доволен этой наградой, считаю свое выступление на Универсиаде вполне успешным, мне все понравилось, я доволен своим бегом здесь. Организация великолепная, как и атмосфера. Никаких экскурсий у нас не было, были одни тренировки, потому что мы приехали самые последние, входили в режим. С иностранцами особо не общались - мешал языковой барьер", - рассказал Ивлиев.

Универсиада завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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