СМИ: вратарь боснийского футбольного клуба скончался в возрасте 23 лет

ТАСС, 6 марта. Вратарь боснийского футбольного клуба "Широки Бриег" Крешемир Бандич скончался от сердечного приступа в возрасте 23 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на боснийское издание sportsport.ba.

По информации источника, у Бандича случился сердечный приступ, когда он находился в доме у своего друга. Несмотря на скорую медицинскую помощь врачей, спасти игрока не удалось.

Позднее пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины сообщила, что все матчи 22-го тура национального первенства, которые пройдут в ближайшие выходные дни, начнутся с минуты молчания в память о Бандиче.

Бандич выступал за "Широки Бриег" с января прошлого года. В составе клуба он провел девять игр и пропустил четыре мяча. Голкипер не принимал участия в последних матчах и тренировался по индивидуальной программе, проходя курс восстановления от травмы плеча.