Барриос: "Зенит" в матче ЛЕ с "Вильярреалом" должен сосредоточиться на контроле мяча

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала" должны сконцентрироваться на контроле мяча. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник российского клуба Вильмар Барриос.

Матч "Зенит" - "Вильярреал" пройдет 7 марта в Санкт-Петербурге.

"Вильярреал" умеет играть в хороший футбол, они хорошо играют на втором этаже. Нам нужно максимально сконцентрироваться на предстоящем матче, сделать упор на контроль мяча и игру в целом. Если говорить о том, какой матч ответственнее, то для меня, пожалуй, важнее играть дома. Особенно если получится сыграть хорошо, чтобы создать комфортное преимущество и упростить себе задачу на второй матч", - сказал колумбиец.

В чемпионате Испании соперник "Зенита" занимает 18-е место. "Лига Европы - другой турнир, все участники стремятся к победе. Каждая игра в этом европейском турнире должна быть для нас как финал", - отметил игрок.

Барриос перешел в "Зенит" в феврале. "Игра на снегу - новый опыт для меня, опыт интересный и положительный. Если я выхожу гулять, стараюсь утепляться", - рассказал футболист.

Ответный матч пройдет 14 марта в Испании.