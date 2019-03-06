Эксперт: ответственность за нарушение правил лежит на самой биатлонистке Васильевой

Васильева признана виновной в пропуске трех допинг-тестов, что не позволит ей выступить на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

"В такой ситуации виноват всегда спортсмен, потому что только он должен быть ответственен за все эти мероприятия: заполнение анкет, присутствие в тех местах, которые обозначены в этих анкетах, - сказал Васильев. - Эта ответственность полностью лежит на спортсменке, но если она заявляет, что ей никто не подсказал, как это все делать, у нее нет опыта, то эту ответственность стоит разделить с теми людьми, которые компетентны и обязаны этим заниматься. Здесь нужно целиком выяснить всю эту ситуацию, как такое получилось - все это пахнет безалаберностью и непрофессиональным подходом к своей работе".

27-летняя Васильева в текущем сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в немецком Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.

Чемпионат мира пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.