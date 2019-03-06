Семак: футболисты "Зенита" Ерохин и Маркизио не сыграют в матче ЛЕ против "Вильярреала"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Полузащитники "Зенита" Александр Ерохин и Клаудио Маркизио не сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российского клуба Сергей Семак.

Матч "Зенит" - "Вильярреал" пройдет 7 марта в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена".

"Ерохин и Маркизио не сыграют в матче Лиги Европы против "Вильярреала". Они продолжают восстанавливаться и в ближайшее время мы их не увидим на поле", - сказал Семак.

Также Семак отметил, что не видит катастрофы в низкой результативности в последних матчах нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. "Самое главное - это то, что команда выигрывает. Сейчас забивают другие футболисты, но когда будет нужно, то забьет и Артем. И мы, и Артем готовимся к этому, катастрофы никакой нет, он забьет в самый нужный момент", - отметил Семак.

Дзюба в прошлом сезоне сыграл 24 матча в составе "Зенита" и еще 10 встреч за тульский "Арсенал" на правах аренды, в которых забил два и 10 мячей соответственно. В текущем сезоне на счету нападающего 29 матчей в составе клуба из Санкт-Петербурга, в которых он забил 11 мячей. Последний раз форвард отличился 25 октября 2018 года в домашней встрече группового этапа Лиги Европы против "Бордо" (2:1). Безголевая серия Дзюбы составляет уже 10 матчей.

Ответная игра 1/8 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Вильярреалом" пройдет 14 марта в Испании.