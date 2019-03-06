Экс-директор федерации баскетбола РФ отверг в суде обвинение в хищении 44 млн рублей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани не признает вину в хищении 44 млн рублей. Об этом он заявил в Чертановском суде Москвы, где в среду началось слушание по существу уголовного дела.

"Обвинение понятно, вину не признаю", - сказал подсудимый, отказавшись выразить свое отношение по сути обвинений.

В ходе судебного заседания в среду в суде был допрошен от лица потерпевшей стороны генеральный директор РФБ Евгений Иванов. "Федерация была в бедственном финансовом положении. Мы обнаружили нецелевое расходование денежных средств в организации, после чего привлекли аудиторскую компанию, чтобы разобраться с огромной задолженностью, а также обратились в правоохранительные органы", - рассказал он об обстоятельствах проверки финансовых документов после ухода Домани из РФБ в 2015 году.

Следующее заседание, на котором планируется допросить свидетелей обвинения, назначено на 14:00 мск 1 апреля.

Домани обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). По версии следствия, он вместе с экс-президентом РФБ Юлией Аникеевой и главным бухгалтером федерации Михаилом Кочаряном, при пособничестве профессионального бухгалтера Елены Силиной с февраля 2014 по август 2015 года заключали с подконтрольными им ИП фиктивные гражданско-правовые договоры о выполнении работ по организации фуршетов, банкетов и других торжеств. Полученные по договорам деньги они обналичивали и распределяли между собой.

Схему выявила аудиторская проверка, инициированная новым руководством РФБ, почле чего последовало заявление в правоохранительные органы. Всего в результате мошеннических действий бывших сотрудников федерации похищено почти 44 млн рублей. Домани скрылся и был объявлен в международный розыск. В октябре 2018 года он был экстрадирован из Черногории и арестован.

Дела Домани

44-летний Дмитрий Домани - сын известного советского баскетболиста Вячеслава Домани. Дмитрий Домани играл за ЦСКА, в составе которого трижды становился чемпионом России, московское "Динамо", самарские "Красные Крылья" и сборную России.

С 2013 года Домани совмещал должности исполнительного директора РФБ и генерального менеджера сборной России. На этом посту он оказался замешан в скандале с несколькими игроками сборной, 29 декабря 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств Общероссийской общественной организации Российская федерация баскетбола путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров, в отношении Домани было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в мошенничестве.