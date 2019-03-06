Семак отметил атакующую группу "Вильярреала" в преддверии матча Лиги Европы

Матч "Зенит" - "Вильярреал" пройдет 7 марта в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена".

"Соперник достаточно часто переходит от одной схемы к другой. Не знаю, с чем это связано, может быть, хочет сыграть надежно и сбалансированно. Мы знаем, как завтра сыграть против "Вильярреала", но нужно понимать, что на поле играют люди, а не схемы. При этом надо осознавать, что играть с командами, которые играют в три защитника сложнее ввиду того, что соперник оставляет на поле меньше пространства", - сказал Семак.

"Шансы в завтрашнем матче есть, но их сложно измерить. "Вильярреал" - это хорошая команда, которая имеет прекраснейшую группу атаки, включая баланс молодых и опытных игроков. У них есть все, чтобы играть на хорошем уровне. Мы постараемся сыграть как можно лучше, а как дальше сложится, сложно сказать", - добавил Семак.

Ответный матч пройдет 14 марта в Испании.