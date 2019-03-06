Бразильский фигурист де Лима выступил на Универсиаде, встав на коньки 1,5 года назад

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Бразильский фигурист Лаерте Руан де Оливейра де Лима счастлив, что смог оказаться участником турнира фигуристов в одиночном катании на Универсиаде в Красноярске, хотя встал на коньки полтора года назад. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления в короткой программе, за которую получил практически антирекордную сумму баллов - 12,41.

Лидером после короткой программы с 91,74 баллами идет россиянин Максим Ковтун. Бразильцу, хоть и со степаутом, но удался аксель. За технику он заработал 1,71 балла, за компоненты в шесть с лишним раз больше - 10,70.

"Я занимаюсь фигурным катанием всего полтора года, - рассказал фигурист журналистам, приветствовавшим его долгими и искренними аплодисментами. - Я очень доволен тем, что мне удалось приехать сюда и поучаствовать в Студенческих играх вместе с такими прекрасными спортсменами, на таком прекрасном катке. Хотя это было очень сложно, и я очень сильно нервничал".

Фигурист рассказал, что дома он тренируется на небольшой ледовой арене: "Дома у нас совсем маленький каток, а каток Универсиады просто огромный! Это было прекрасным опытом для меня". После победы на национальном чемпионате де Лимы и еще одной представительницы Бразилии в турнире фигуристов Универсиады одиночницы Аны Карлы Барсьелы Морейры местные поклонники фигурного катания так воодушевились, что объявили о сборе средств для поездки спортсменов в Россию.

Де Лима признался, что после первой попытки встать на коньки он не хотел возвращаться на лед: "Это было плохо, сложно, даже грустно. Я подумал тогда, что больше никогда не буду этого делать, но потом попробовал во второй раз, и вот теперь я здесь. Пусть Бразилия не является страной зимних видов спорта, но это не я выбрал фигурное катание - это оно выбрало меня".

Фигурист рассказал, что его личным примером является британский фигурист Робин Казинс, олимпийский чемпион 1980 года в Лейк-Плэсиде.