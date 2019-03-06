Смертин, Одемвингие и Сенников провели "Урок футбола" в лицее Казани

КАЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. "Урок футбола" в рамках проекта по сохранению наследия чемпионата мира - 2018 прошел в казанском лицее №110, занятие для учащихся провели бывший капитан сборной России, директор Российского футбольного союза по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин, бывшие футболисты московского "Локомотива" Питер Одемвингие и Дмитрий Сенников, а также эстрадная певица Эльмира Калимуллина.

"Преподавателями в лицее №110 Советского района Казани на несколько часов стали Алексей Смертин, Питер Одемвингие и Дмитрий Сенников. Также во встрече с казанскими школьниками приняла участие Эльмира Калимуллина. В спортивном зале лицея на одном поле встретились звездные футболисты и ученики начальных классов, за 45 минут спортсмены научили школьников ведению, набиванию и передаче мяча", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Казани.

После учебного матча гости ответили на вопросы школьников, которые интересовались секретом успеха спортсменов, спрашивали о травмах, поражениях и жизни после футбола.

"Наша основная задача - сохранить наследие футбола, такими уроками мы поддерживаем интерес к футболу у школьников. Мы видим, что от детей есть отдача, им интересно, они с нами общаются, это самое главное", - сказал Смертин.

"Урок футбола" прошел в рамках проекта по сохранению наследия чемпионата мира - 2018, который состоялся летом в России. Такие мероприятия уже прошли в школах Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска.