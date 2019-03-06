Васильев: Универсиада поможет биатлонистам Латыпову и Поршневу подготовиться к ЧМ

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Выступление на Универсиаде в Красноярске российских биатлонистов Эдуарда Латыпова и Никиты Поршнева поможет спортсменам подойти к чемпионату мира в оптимальном состоянии. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Латыпов и Поршнев, которые завоевали на Универсиаде по две медали, вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Эстерсунде.

"Здесь они фактически между собой соревнуются, поэтому это нельзя назвать каким-то приобретенным опытом. Но они имеют возможность хорошо простартоваться, поймать скорость и уже с таким самочувствием и такими ощущениями подойти к чемпионату мира. Думаю, в этом есть небольшое преимущество относительно других спортсменов, хотя оно незначительное", - подчеркнул Васильев.

Васильев отметил, что плотный график выступлений и перелеты не повлияют на состояние спортсменов. "Я думаю, с ними ничего не будет: во-первых, они вряд ли планируются на основные гонки. Плюс программа чемпионата мира достаточно сильно растянута, поэтому они еще успеют и восстановиться, и отдохнуть, здесь никакого страха нет", - заключил Васильев.

Универсиада завершится 12 марта. Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде пройдет с 7 по 17 марта.