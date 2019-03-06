Российские керлингисты проиграли швейцарцам на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу со счетом 5:7 уступила команде Швейцарии в шестом матче группового этапа на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Встреча состоялась во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

После шести матчей сборная России с тремя победами при трех поражениях делит четвертое место в таблице с командами Чехии, Норвегии и Швеции. До окончания группового этапа осталось три тура. В полуфинал выходят сборные, занявшие первые четыре места.

В соревнованиях принимают участие десять сборных: России, Великобритании, Норвегии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии. По регламенту все команды должны сыграть друг с другом по одному матчу. Сборную России на турнире представляют Александр Быстров, Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко и Денис Исламов (запасной).

Следующий матч российская команда проведет в четверг против сборной США, начало - 10:00 мск.