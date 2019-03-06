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Бизнесмен из Красноярска Андрей Пимашков претендует на пост главы Федерации бобслея России

Его выдвинула красноярская федерация санного спорта и бобслея

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Красноярский бизнесмен Андрей Пимашков выдвинут местной федерацией санного спорта и бобслея на пост президента Федерации бобслея России. Об этом исполнительный директор федерации санного спорта и бобслея Красноярского края Ольга Пересыпкина сообщила ТАСС.

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"Нами было принято решение выдвинуть на пост главы Федерации бобслея России известного и уважаемого в Красноярском крае бизнесмена и управленца Андрея Пимашкова, - сказала Пересыпкина. - Он очень много финансово помогал и помогает нашим спортсменам, в частности бобслеистам. Также помогал в проведении соревнований".

Пимашков стал вторым претендентом на пост главы Федерации бобслея России. Ранее о своем желании заявила исполняющая обязанности главы этой организации Елена Аникина.

Аникина временно возглавила Федерацию бобслея России 22 января, сменив на посту президента организации Александра Зубкова, который был дисквалифицирован на два года Международной федерацией бобслея и скелетона за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Выборы нового главы Федерации бобслея России пройдут 20 марта. Прием заявок от кандидатов на пост президента Федерации бобслея России завершится 10 марта.

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