Фристайлистка Таталина считает, что не сделала максимум на Универсиаде

Таталина заняла второе место в слоупстайле, победу одержала россиянка Лана Прусакова, француженка Лу Барен стала третьей.

"Серебряная медаль - это хорошо, но я не очень довольна тем, что не выполнила программу максимум для себя. Медаль легкой не была, рада, что заняла хотя бы второе место, было плотное соперничество, мы изо всех сил боролись за призовые места, - рассказала спортсменка. - Трассу здесь построили отличную, она соответствует всем соревновательным регламентам, мне очень понравилось. Мне кажется, ее уровень позволяет проводить этапы Кубка мира".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.