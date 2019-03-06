"Барыс" вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Торпедо"

ТАСС, 6 марта. Астанинский "Барыс" обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 3:1 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Астане.

У "Барыса" шайбы забросили Мэттью Фрэттин (7-я минута), Брэндон Боченски (12) и Андре Петерссон (26). В составе "Торпедо" отличился Роберт Саболич (42).

Форвард "Барыса" Боченски, являющийся лучшим бомбардиром клуба в текущем плей-офф, набрал очки в пятом матче подряд (3 шайбы + 6 голевых передач).

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, одержав по одной победе. В рамках плей-офф команды ранее никогда не встречались. "Барыс" в девятый раз играет в плей-офф КХЛ, дважды сумев преодолеть стадию первого раунда (2013/14, 2016/17). "Торпедо" участвует в восьмом розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб также выходил два раза (2011/12, 2015/16).

Первые два матча серии, которые прошли в Казахстане, выиграл "Барыс" (4:1, 5:4 ОТ), еще две победы на домашней площадке одержало "Торпедо" (1:3, 4:5 ОТ). Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Барыса". Шестой матч серии пройдет 8 марта в Нижнем Новгороде.