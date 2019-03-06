Морено: "Вильярреал" попробует взломать оборону "Зенита" в матче Лиги Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Вильярреал" попробует пробить оборону петербургского "Зенита" в матче 1/8 финала Лиги Европы, который состоится в четверг в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил на пресс-конференции нападающий испанской команды Жерар Морено.

Первый матч между "Зенитом" и "Вильярреалом" пройдет 7 марта в Санкт-Петербурге. Встреча состоится на "Газпром-Арене", начало - 20:55 мск.

"Безусловно, мы изучали оборону соперника, это очень опытная линия обороны, но мы попытаемся взломать ее, используя наши сильные стороны. Мы понимаем, что в "Зените" собраны высококлассные игроки", - сказал он.

"Конечно, Лига Европы - тот турнир, который приводит всех нас в волнение, мы ждем с нетерпением завтрашнего матча. Мы постараемся сыграть хорошо, будем много работать, чтобы показать достойный результат", - сказал футболист.

Ответная игра между петербургской командой и "Вильярреалом" состоится 14 марта в Испании.