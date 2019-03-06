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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Сборная России завоевала больше половины наград четвертого медального дня Универсиады

Россияне завоевали 19 из 36 разыгрывавшихся наград
Шорт-трекисты сборной России Сергей Милованов, Даниил Ейбог и Константин Ивлев Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Шорт-трекисты сборной России Сергей Милованов, Даниил Ейбог и Константин Ивлев
© Владимир Смирнов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Сборная России продолжает лидировать в общекомандном зачете после четвертого медального дня зимней Универсиады 2019 года, которая проходит в Красноярске. В активе россиян 18 золотых, 22 серебряные и 18 бронзовых медалей.

В среду было разыграно 12 комплектов наград. В активе российских спортсменов семь золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей. Российские атлеты завоевали 19 из 36 разыгрывавшихся наград.

Золото завоевали биатлонисты Екатерина Мошкова и Эдуард Латыпов, лыжник Александр Терентьев, сноубордисты Милена Быкова и Дмитрий Карлагачев, фристайлистка Лана Прусакова и женская сборная России по шорт-треку. Серебряные медали выиграли мужская сборная России по шорт-треку, сноубордисты Дмитрий Сарсембаев и Наталья Соболева, фристайлистка Анастасия Таталина, лыжница Христина Мацокина, биатлонисты Дмитрий Иванов и Ирина Казакевич. Бронзовые награды в активе шорт-трекистки Екатерины Ефременковой, биатлонистов Тамары Ворониной и Никиты Поршнева, лыжников Полины Некрасовой и Андрея Собакарева.

Также женская сборная России по хоккею с мячом обыграла команду США со счетом 10:1 и вышла в финал соревнований, а мужская выиграла у команды Финляндии (8:1) и досрочно вышла в плей-офф, мужская сборная России по керлингу проиграла норвежцам (2:11) и швейцарцам (5:7), женская сборная России по хоккею обыграла команду США (10:0) и гарантировала себе участие в плей-офф. В фигурном катании у мужчин Максим Ковтун стал первым по итогам короткой программы, Андрей Лазукин занимает третье место, в парах дуэты Анастасия Полуянова / Дмитрий Сопот, Алиса Ефимова / Александр Коровин и Александра Кошевая / Дмитрий Бушланов заняли в короткой программе первое, второе и третье места соответственно.

Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Южной Кореи, имеющая в активе 12 медалей (6-2-4). На третьей строчке команда Швейцарии (2-2-2).

Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия18221858
2Южная Корея62412
3Швейцария2226
4Австрия2002
4Белоруссия2002
6Франция1438
7Финляндия1135
8Польша1102
8Китай1102
8Чехия1102
11Канада1012
12Германия1001
13Япония0134
14Казахстан0123
15Норвегия0101
16Швеция0011
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