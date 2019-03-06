Чемпионка Универсиады Прусакова довольна трассой для слоупстайла в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Лана Прусакова довольна трассой для слоупстайла, на которой проходили соревнования Всемирных студенческих игр. Об этом спортсменка рассказала журналистам.
Прусакова заняла первое место в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске. Россиянка Анастасия Таталина заняла второе место, француженка Лу Барен стала третьей.
"Если сравнивать эту трассу с чемпионатом мира, то трамплин здесь гораздо меньше, джиббовая линия немного слабее, но в целом я довольна трассой, - отметила спортсменка. - Я начинала заниматься только слоупстайлом, пробовала себя в хаф-пайпе, но мне он не очень понравился, решили отложить. С биг-эйром немного другая ситуация - там всего один трамплин, как один из трех в слоупстайле, так что биг-эйр - это почти часть слоупстайла, эта дисциплина не была такой сложной для освоения, поэтому в ней я тоже выступаю. Пару раз я пробовала кататься на сноуборде, это было очень весело, но не более того".
Зимняя Универсиада завершится в Красноярске 12 марта.