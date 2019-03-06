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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Чемпионка Универсиады Прусакова довольна трассой для слоупстайла в Красноярске

Лана Прусакова заняла первое место в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске, Анастасия Таталина стала второй

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Лана Прусакова довольна трассой для слоупстайла, на которой проходили соревнования Всемирных студенческих игр. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Прусакова заняла первое место в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске. Россиянка Анастасия Таталина заняла второе место, француженка Лу Барен стала третьей.

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"Если сравнивать эту трассу с чемпионатом мира, то трамплин здесь гораздо меньше, джиббовая линия немного слабее, но в целом я довольна трассой, - отметила спортсменка. - Я начинала заниматься только слоупстайлом, пробовала себя в хаф-пайпе, но мне он не очень понравился, решили отложить. С биг-эйром немного другая ситуация - там всего один трамплин, как один из трех в слоупстайле, так что биг-эйр - это почти часть слоупстайла, эта дисциплина не была такой сложной для освоения, поэтому в ней я тоже выступаю. Пару раз я пробовала кататься на сноуборде, это было очень весело, но не более того".

Зимняя Универсиада завершится в Красноярске 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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