Тренер "Вильярреала" считает, что "Зенит" попытается диктовать условия в матче Лиги Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Главный тренер испанского футбольного клуба "Вильярреал" Хавьер Кальеха считает, что петербургский "Зенит" будет пытаться доминировать в матче 1/8 финала Лиги Европы, который пройдет в четверг на стадионе "Газпром-Арена". Об этом наставник команды сообщил на пресс-конференции.

"Зенит" - та команда, которая навязывает свою игру. У "Зенита" есть много аргументов, чтобы показать завтра достойную игру", - сказал он.

Он также сообщил, что планирует играть по схеме с тремя защитниками. "Я рассчитываю играть в три защитника, чтобы лучше контролировать матч. У нас есть игроки, которые готовы выполнять поставленную задачу", - сказал он.

Кальеха не стал подробно отвечать о составе команды на игру с "Зенитом" и не ответил на вопрос о том, выйдет ли на поле полузащитник Санти Карсола. "Я ничего вам не скажу про Санти и в целом не буду называть имена. Мы будем стараться играть в типичный для себя футбол, стараться контролировать мяч", - сказал тренер.

Кальеха также ожидает, что трибуны "Газпром-Арены" будут заполнены болельщиками "Зенита". "Мы готовы к тому, как нас примут на стадионе, мы знаем, как болеют в этом городе, как горячо поддерживают команду. Уверен, что завтра будут трибуны заполнены до отказа, но это придаст нам дополнительную мотивацию", - отметил он.

Ответная игра между петербургской командой и "Вильярреалом" состоится 14 марта в Испании.