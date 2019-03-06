{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Тренер "Вильярреала" считает, что "Зенит" попытается диктовать условия в матче Лиги Европы

Хавьер Кальеха не стал говорить, сыграет ли в четверг против петербуржцев Санти Касорла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Главный тренер испанского футбольного клуба "Вильярреал" Хавьер Кальеха считает, что петербургский "Зенит" будет пытаться доминировать в матче 1/8 финала Лиги Европы, который пройдет в четверг на стадионе "Газпром-Арена". Об этом наставник команды сообщил на пресс-конференции.

На эту тему

"Зенит" - та команда, которая навязывает свою игру. У "Зенита" есть много аргументов, чтобы показать завтра достойную игру", - сказал он.

Он также сообщил, что планирует играть по схеме с тремя защитниками. "Я рассчитываю играть в три защитника, чтобы лучше контролировать матч. У нас есть игроки, которые готовы выполнять поставленную задачу", - сказал он.

Кальеха не стал подробно отвечать о составе команды на игру с "Зенитом" и не ответил на вопрос о том, выйдет ли на поле полузащитник Санти Карсола. "Я ничего вам не скажу про Санти и в целом не буду называть имена. Мы будем стараться играть в типичный для себя футбол, стараться контролировать мяч", - сказал тренер.

Кальеха также ожидает, что трибуны "Газпром-Арены" будут заполнены болельщиками "Зенита". "Мы готовы к тому, как нас примут на стадионе, мы знаем, как болеют в этом городе, как горячо поддерживают команду. Уверен, что завтра будут трибуны заполнены до отказа, но это придаст нам дополнительную мотивацию", - отметил он.

Ответная игра между петербургской командой и "Вильярреалом" состоится 14 марта в Испании. 

Кальеха: сохранить место в чемпионате Испании важнее для "Вильярреала", чем Лига Европы
"Зенит" и "Вильярреал" сыграют в 1/8 финала Лиги Европы, первый матч состоится в четверг в Санкт-Петербурге
Читать полностью