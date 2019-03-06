Немецкий фристайлист Мюллер отметил высокий уровень соперников на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Немецкий фристайлист Тобиас Мюллер считает, что все спортсмены хорошо проявили себя на соревнованиях в слоупстайле на Всемирных студенческих игр в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Мюллер занял первое место в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске. Спортсмен набрал 92 балла, вторым стал француз Эллиот Горри (89,20). Третье место занял швейцарец Йона Шмидхальтер (85,20).

"Я много тренировался, чтобы добиться такого результата. Что касается соперников, то здесь все проявили себя сильно, но мой основной соперник выбыл уже в квалификации - это австриец Мануэль Плайфер, - отметил спортсмен. - Тут прекрасная трасса для Универсиады, у каждого был шанс продемонстрировать трюки".

"Большую часть времени я тренируюсь в Австрии, около двух недель провожу в Северной Америке, когда у нас там соревнования. Я никогда не был в России, в первый раз здесь. Мне нравится то, что я здесь вижу, но из-за большого количества тренировок пока не успел многое посмотреть. Постараюсь в ближайшие пару дней выбраться в город", - добавил спортсмен.

Зимняя Универсиада завершится в Красноярске 12 марта.