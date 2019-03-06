Кальеха: сохранить место в чемпионате Испании важнее для "Вильярреала", чем Лига Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Чемпионат Испании по футболу является более важным соревнованием для "Вильярреала", чем игры в Лиге Европы, однако в матче с "Зенитом" команда попытается показать хорошую игру. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер испанской команды Хавьер Кальеха.

Первый матч между "Зенитом" и "Вильярреалом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы пройдет 7 марта в Санкт-Петербурге. Встреча состоится на "Газпром-Арене", начало - 20:55 мск. Сейчас "Вильярреал" в национальном чемпионате Испании занимает 18-е место.

"Я уже говорил это ранее, могу повторить сейчас - мы не бросаем играть в турнирах. Для нас большим приоритетом является испанская лига, мы хотим там играть и остаться в высшем дивизионе, однако и завтра мы постараемся показать качественную игру", - сказал он.

Нападающий испанского клуба Жерар Морено также признал, что дела у команды в национальном чемпионате идут не очень хорошо. "Действительно, в испанском чемпионате у нас все не очень хорошо, но Лига Европы - другой турнир. Нам нужно более ответственно относится к матчам чемпионата Испании", - сказал он.

При этом нападающий также отметил, что завтра игрокам необходимо сконцентрироваться на игре. "Мы понимаем, что завтра будет не просто. "Зенит" - это сложная команда", - сказал он.

Ответная игра между петербургской командой и "Вильярреалом" состоится 14 марта в Испании.