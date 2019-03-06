Тульский "Арсенал" впервые в истории вышел в полуфинал Олимп - Кубка России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 6 марта. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1 в ответном матче 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу и вышел в полуфинал турнира. Встреча прошла в Химках.

Гол у "Арсенала" забил Гиа Григалава (54-я минута), в составе "Оренбурга" отличился Денис Попович (86). В первом матче, прошедшем 28 ноября 2018 года в Оренбурге, "Арсенал" победил со счетом 4:2. "Арсенал" вышел в полуфинал турнира впервые в истории.

Матч прошел на "Арене-Химки". Игра была перенесена из Тулы по причине неготовности газона. В текущем сезоне "Арсенал" проводит второй матч на нейтральном поле. Ранее тульский клуб сыграл в чемпионате России с ЦСКА на "Ахмат-Арене" в Грозном, матч также завершился победой (2:0).

"Арсенал" ранее трижды играл в четвертьфинале Олимп - Кубка России. В последний раз, в сезоне-2014/15, клуб выбыл из турнира, проиграв "Оренбургу" в одноматчевом противостоянии - 0:1 (дополнительное время). Прошедшая встреча стала десятой между клубами, "Арсенал" выиграл в третий раз, на счету "Оренбурга" четыре победы, также было зафиксировано три ничьи.

Соперником клуба по полуфиналу будет победитель встречи между московским "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом". Клубы проведут ответную игру в четверг, начало - 17:00 мск. Матч пройдет в Екатеринбурге, первая встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1.