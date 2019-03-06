СМИ: в Шотландии ограбили дом нового тренера футбольного клуба "Лестер"

ТАСС, 6 марта. Дом нового главного тренера английского футбольного клуба "Лестер" Брэндана Роджерса в Шотландии был ограблен спустя неделю после его ухода с поста наставника шотландского "Селтика". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 марта. По информации источника, пострадавших при ограблении нет, однако из дома пропали несколько ценных вещей. По факту кражи проводится расследование.

46-летний Роджерс перешел в "Лестер" из "Селтика" 26 февраля, с шотландской командой он проработал последние три года. Помимо "Селтика", специалист возглавлял английские клубы "Уотфорд", "Рединг", "Суонси" и "Ливерпуль", с которым он становился серебряным призером чемпионата Англии. В составе шотландского клуба Роджерс дважды побеждал в чемпионатах страны, трижды становился обладателем Кубка шотландской лиги и дважды - обладателем Кубка Шотландии.