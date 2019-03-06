Кафанов стал старшим тренером футбольного клуба "Ростов"

ТАСС, 6 марта. "Ростов" объявил о подписании контракта с бывшим тренером вратарей футбольного клуба "Рубин" Виталием Кафановым, который занял должность старшего тренера. Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.

58-летний специалист покинул казанский клуб 5 марта. О причинах ухода не сообщалось.

"Я рад приветствовать Виталия Витальевича в "Ростове". Мы с ним давно знакомы, у нас очень хорошие отношения, это настоящий профессионал своего дела, который, безусловно, усилит наш тренерский штаб", - заявил президент "Ростова" Арташес Арутюнянц.

В 2014-2017 годах Кафанов работал в "Ростове" помощником главного тренера Курбана Бердыева. В сезоне-2015/16 ростовчане завоевали серебряные медали чемпионата России. В "Рубине" Кафанов работал в 2003-2014 и 2017-2018 годах. За это время казанская команда дважды стала чемпионом России, один раз выиграла Кубок и два раза Суперкубок России.