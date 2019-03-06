Черевченко: частые переезды выбивают футболистов "Арсенала" из графика

В среду тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Оренбургом" (1:1) в ответном матче 1/4 финала Олимп - Кубка России и впервые в истории вышел в полуфинал турнира. Первая игра 1/4 финала между "Оренбургом" и "Арсеналом" завершилась победой туляков со счетом 4:2.

ХИМКИ /Московская область/, 6 марта. /ТАСС/. Переезды, связанные с тем, что "Арсенал" не может проводить домашние матчи в Туле из-за неудовлетворительного состояния газона на местном стадионе, выбивают футболистов команды из привычного графика. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко.

"Первый голевой момент создал "Оренбург", но, к нашему счастью, они не забили, и потом игра перешла в позиционную. Как ни крути, в голове оставался результат первого матча. Это заслуга ребят, что они прошли в полуфинал, я им благодарен и очень рад за них. Мы догадывались, что "Оренбург" будет играть первым номером, и были готовы к фланговым передачам, это рослая команда", - рассказал Черевченко.

Встреча прошла на стадионе "Арена-Химки", так как поле стадиона "Арсенал" в Туле находится в неудовлетворительном состоянии. По той же причине тульской команде пришлось провести домашний матч 18-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:0) в Грозном. "Мы могли бы две игры подряд провести в Туле и никуда не ездить. Так случилось, значит, будем ездить - не мы первые, не мы последние, у кого такие проблемы возникают", - отметил Черевченко.

В полуфинале Олимп - Кубка России "Арсенал" сыграет с победителем противостояния между "Уралом" и "Спартаком". Первый четвертьфинальный матч между этими командами завершился со счетом 1:1, ответный пройдет в четверг в Екатеринбурге.