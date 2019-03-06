СКА вышел вперед в счете в серии первого раунда плей-офф КХЛ со "Спартаком"

В матче не принял участия голкипер СКА Игорь Шестеркин. В третьей игре серии он был удален до конца встречи за фол на нападающем "Спартака" Каспарсе Даугавиньше, форвард получил тяжелую травму. В пятой игре серии дисквалификация закончилась, но место в воротах занял швед Магнус Хелльберг. Также матч стал 400-м в КХЛ для защитника "Спартака" Максима Гончарова.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу СКА. Петербуржцам удалось выйти вперед в серии, проиграв первые два матча на своей площадке. Ранее в рамках Кубка Гагарина команды встречались дважды. Оба раза серии прошли в первом раунде - в сезоне-2008/09 "Спартак" выиграл со счетом 3-0, в сезоне-2010/11 - проиграл со счетом 0-4.

СКА участвует в 11-м розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб выходил восемь раз. СКА является двукратным обладателем трофея (2014/15, 2016/17). "Спартак" играет в плей-офф КХЛ в пятый раз. Преодолеть стадию первого раунда красно-белые смогли дважды (2008/09, 2009/10).

Следующий матч пройдет 8 марта в Москве.