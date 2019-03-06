Бердыев: уход тренера Кафанова стал очень серьезной потерей для ФК "Рубин"

КАЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Главный тренер ФК "Рубин" Курбан Бердыев считает, что уход тренера вратарей Виталия Кафанова из клуба стал очень серьезной потерей для команды. Об этом Бердыев рассказал журналистам.

58-летний специалист покинул казанский клуб 5 марта, о причинах ухода не сообщалось. В среду ФК "Ростов" объявил о подписании контракта с Кафановым, который занял должность старшего тренера. Кафанов работал в "Рубине" в 2003-2014 и 2017-2018 годах, в период с 2014-го по 2017-й он был помощником Бердыева в "Ростове". Во время работы Кафанова в "Рубине" казанская команда дважды становилась чемпионом России, выигрывала Кубок России и два раза Суперкубок страны.

"Потеря очень серьезная, потому что его вы все знаете, у меня нет необходимости о нем много говорить. Я считаю, что он лучший тренер вратарей в России, это практика показывает. Он отвечал за стандарты у нас, его заслуга, что мы много чего добивались при стандартах, но жизнь продолжается, ему только удачи", - сказал Бердыев, отметив, что функции тренера вратарей в "Рубине" сейчас исполняет Якуб Уразсахатов.

"В матче с "Локомотивом" молодежь "Рубина" показала себя неплохо"

Главный тренер также прокомментировал ответный матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу с московским "Локомотивом", в котором казанцы уступили со счетом 0:1, в следующую стадию турнира по итогам двух встреч вышла столичная команда.

По словам Бердыева, молодые футболисты "Рубина" выглядели хорошо в матче, хотя в первом тайме чувствовалось волнение у игроков, "но во втором тайме ребята успокоились".

"В целом есть удовлетворение от игры, от того, что молодежь достаточно неплохо выглядела. К сожалению, Уремович (на 76-й минуте матча за вторую желтую карточку защитник был удален с поля - прим. ТАСС) подвел команду, с ним разберемся. Молодежь, она уже более уверенной становится, на тренировках и сборах она смотрелась неплохо. Поэтому с оптимизмом смотрим на молодежь", - сказал он.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что все матчи с "Рубином" проходят тяжело. "Самую главную задачу пройти в Кубке мы решили. Всегда достаточно тяжелые игры бывают с "Рубином", эта игра тоже не была исключением. Очень сложное поле, на мой взгляд, две команды очень много старались, было достаточно много интересных моментов", - сказал он журналистам после матча.

Московский "Локомотив" сыграет с "Ростовом" в полуфинале Кубка России.