Тренер "Валенсии" Марселино опасается контратак в матчах 1/8 финала ЛЕ с "Краснодаром"

ТАСС, 6 марта. Главный тренер испанской "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль заявил, что его команда ожидает опасные контратаки в играх 1/8 финала Лиги Европы по футболу с "Краснодаром". Об этом Марселино заявил на предматчевой пресс-конференции, его слова приводит пресс-служба испанского клуба.

Первый матч 1/8 финала "Валенсия" - "Краснодар" пройдет в Испании в четверг, начало 23:00 мск.

"Пройти в следующую стадию будет непросто. "Краснодар" очень хорош в завершающей стадии, у них резкие контратаки, резвая игра на флангах. Мы все время должны быть настороже. Ключ к игре - защита", - сказал Марселино.

Он добавил, что приоритетом "Валенсии" в сезоне является чемпионат Испании, и поэтому комфортный результат в первом матче был бы хорошей подмогой клубу перед матчем очередного тура чемпионата. В турнирной таблице первенства Испании клуб занимает седьмое место, имея 36 очков в 26 матчах. Отставание от четвертого места, гарантирующего участие в Лиге чемпионов, составляет шесть очков.

В 1/16 финала "Валенсия" победила шотландский "Селтик" (2:0, 1:0), "Краснодар" выиграл у немецкого "Байера" (0:0, 1:1). Клуб из Краснодара ни разу не преодолевал стадию 1/8 финала турнира, испанцы дважды доходили до полуфинала (2011/12, 2013/14).

Ответная игра пройдет 14 марта в Краснодаре.