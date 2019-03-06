Хёрсли: СКА учел ошибки предыдущих домашних матче плей-офф КХЛ против "Спартака"

В среду санкт-петербургский СКА дома обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1 в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

"Получилась тяжелая игра, но в плей-офф по-другому не бывает. Конечно, нам следовало бы выступать лучше, но сегодня мы добились победы и это главное", - сказал Херсли.

"Предыдущий матч против "Спартака", когда соперник отыгрался и добился победы, мы не вспоминали, тем более сегодняшняя игра складывалась иначе. В том матче мы вели в счете и потом позволили им выйти вперед, сегодня они забили первыми и пришлось отыгрываться нам, но если подвести итог, то скажу, что сегодня по сравнению со вторым матчем серии мы действовали лучше, учли ошибки предыдущих матчей", - добавил Херсли.

"Есть большая разница между тем, как "Спартак" играл в регулярном чемпионате, однако мы должны быть к этому готовы. У соперника хорошая и качественная подборка игроков атакующего плана. В следующей игре они наверняка захотят сравнять счет в серии и с первых минут пойдут в атаку, поэтому нам нужно быть максимально подготовленными к этому", - заключил Хёрсли.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 8 марта в Москве.