{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Уланов: "Спартак" рассчитывает на фактор своей площадки в следующем матче со СКА

Тренер "Спартака" считает, что выиграть СКА помогли свои стены
Тренер Игорь Уланов и исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Жамнов Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Тренер Игорь Уланов и исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Жамнов
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Тренер московского "Спартака" Игорь Уланов считает, что выиграть в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги санкт-петербургскому СКА помог фактор домашней площадки, и надеется на удачу в следующей игре, которая пройдет в Москве. Об этом он сообщил на пресс-конференции после игры.

На эту тему
СКА вышел вперед в счете в серии первого раунда плей-офф КХЛ со "Спартаком"

В среду санкт-петербургский СКА дома обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1 в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

"СКА сегодня свои стены помогли. Будем надеяться в Москве на свои стены", - сказал Уланов.

Уланов, несмотря на проигрыш, поблагодарил хоккеистов своей команды. "Ребят своих тоже хочу поблагодарить за самоотдачу, они боролись за каждую шайбу. Типичная для плей- офф игра, все играли от ножа, голевых моментов в нашу сторону было не так много", - добавил тренер.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 8 марта в Москве.

Хёрсли: СКА учел ошибки предыдущих домашних матче плей-офф КХЛ против "Спартака"
В среду СКА победил на своей площадке и вышел вперед в серии первого раунда Кубка Гагарина
Читать полностью