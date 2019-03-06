Уланов: "Спартак" рассчитывает на фактор своей площадки в следующем матче со СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Тренер московского "Спартака" Игорь Уланов считает, что выиграть в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги санкт-петербургскому СКА помог фактор домашней площадки, и надеется на удачу в следующей игре, которая пройдет в Москве. Об этом он сообщил на пресс-конференции после игры.

СКА вышел вперед в счете в серии первого раунда плей-офф КХЛ со "Спартаком"

В среду санкт-петербургский СКА дома обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1 в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

"СКА сегодня свои стены помогли. Будем надеяться в Москве на свои стены", - сказал Уланов.

Уланов, несмотря на проигрыш, поблагодарил хоккеистов своей команды. "Ребят своих тоже хочу поблагодарить за самоотдачу, они боролись за каждую шайбу. Типичная для плей- офф игра, все играли от ножа, голевых моментов в нашу сторону было не так много", - добавил тренер.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 8 марта в Москве.