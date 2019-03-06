РУСАДА провело викторину "Играй честно" в деревне Универсиады

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провели образовательную викторину "Играй честно" в деревне Универсиады, которая проходит в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Стенд агентства располагается на территории деревни все дни Универсиады. Образование в сфере допинг-процессов является одним из основных направлений деятельности РУСАДА. Агентство присутствует с учебными проектами на большинстве крупных спортивных соревнований в России.

Универсиада стартовала 3 марта. По итогам четырех медальных дней сборная России занимает первое место в общекомандном зачете, имея 18 золотых, 22 серебряные и 18 бронзовых наград. Второе место занимает сборная Южной Кореи (6-2-4), третье - команда Швейцарии (2-2-2).

Соревнования завершатся 12 марта.