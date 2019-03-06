Байрамян: удаление сломало игру "Рубина" в матче Олимп - Кубка России с "Локомотивом"

КАЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Удаление футболиста Филипа Уремовича во втором тайме ответного матча 1/4 финала Олимп - Кубка России между "Рубином" и "Локомотивом" сломало игру казанской команды. Таким мнением с журналистами поделился полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян.

Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0 в ответном матче 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу и вышел в полуфинал турнира. Встреча прошла на стадионе "Казань-Арена".

На 76-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Рубина" Филип Уремович.

"У нас много новых, молодых ребят, которые сегодня очень достойно выступали, бились за "Рубин", за команду, поэтому претензий ни к кому нет. Я бы даже сказал, во втором тайме, когда мы вышли уже, были какие-то "качели". Если бы [Евгений] Башкиров забил гол, все могло поменяться, но потом нелепое удаление все сломало, "Локомотив" заслуженно прошел в полуфинал", - сказал он.

Байрамян отметил, что обе команды играли в пять защитников, и такую оборону было тяжело вскрыть.