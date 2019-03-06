"Манчестер Юнайтед" победил ПСЖ и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу

ТАСС, 7 марта. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" победил французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:1 в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов и по итогам двухматчевого противостояния вышел в следующий раунд турнира. Встреча прошла в Париже.

У гостей голы на 2-й и 30-й минутах встречи забил Ромелу Лукаку, в составе ПСЖ голом отметился Хуан Бернат (12). На 90-й минуте встречи главный судья матча Дамир Скомина, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR), назначил пенальти, который реализовал Маркус Рэшфорд.

В первом матче, который прошел 12 февраля в Великобритании, ПСЖ одержал победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей (3:3) англйиский клуб прошел в следующую стадию Лиги чемпионов благодаря правилу выездного гола, дающему преимущество при равенстве счета команде, забившей большее количество голов в гостевых встречах.

В составе "Манчестер Юнайтед" в ответной встрече 1/8 финала не смогли сыграть из-за травм сразу 10 футболистов, среди которых Поль Погба, Алексис Санчес, Антони Марсьяль и Хуан Мата. У ПСЖ из-за повреждений не смогли сыграть Неймар и Стэнли Нсоки.

"Манчестер Юнайтед" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2013/14, когда обыграл в 1/8 финала греческий "Олимпиакос" (0:2, 3:0). В прошлом сезоне манкунианцы уступили в 1/8 финала испанской "Севилье" (0:0, 1:2). ПСЖ не может пробиться в 1/4 финала престижнейшего еврокубка с сезона-2015/16, тогда на данной стадии турнира французский клуб по результатам двух встреч уступил другой команде из Манчестера - "Манчестер Сити" (2:2, 0:1).

Соперник "Манчестер Юнайтед" по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.