Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Мошкова завоевала золото в гонке преследования на 10 км на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Второй пришла Ирина Казакевич, третьей - Тамара Воронина.

Мошкова преодолела дистанцию за 32 минуты 59,1 секунды, допустив 3 промаха. Казакевич отстала от победительницы на 17,4 секунды (3 промаха). Замкнувшая тройку Воронина уступила 1 минуту 5,3 секунды (3). В среду в спринте на 7,5 км Мошкова также завоевала золото, а Казакевич и Воронина выиграли серебро и бронзу соответственно.

Другая россиянка Валерия Васнецова стала четвертой (+1.33,1; 3). Наталья Гербулова пришла пятой (+2.06,4; 7), Елизавета Каплина - шестой (+2.09,9; 3).

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с 19 золотыми, 23 серебряными и 19 бронзовыми наградами. На второй строчке располагается команда Южной Кореи (6-2-4), на третьей - сборная Швейцарии (2-2-2).

Универсиада завершится 12 марта.