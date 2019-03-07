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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

Победу одержала Екатерина Мошкова, второе место заняла Ирина Казакевич, третье - Тамара Воронина
Ирина Казакевич, Екатерина Мошкова и Тамара Воронина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Ирина Казакевич, Екатерина Мошкова и Тамара Воронина
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Мошкова завоевала золото в гонке преследования на 10 км на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Второй пришла Ирина Казакевич, третьей - Тамара Воронина.

Мошкова преодолела дистанцию за 32 минуты 59,1 секунды, допустив 3 промаха. Казакевич отстала от победительницы на 17,4 секунды (3 промаха). Замкнувшая тройку Воронина уступила 1 минуту 5,3 секунды (3). В среду в спринте на 7,5 км Мошкова также завоевала золото, а Казакевич и Воронина выиграли серебро и бронзу соответственно.

Другая россиянка Валерия Васнецова стала четвертой (+1.33,1; 3). Наталья Гербулова пришла пятой (+2.06,4; 7), Елизавета Каплина - шестой (+2.09,9; 3).

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с 19 золотыми, 23 серебряными и 19 бронзовыми наградами. На второй строчке располагается команда Южной Кореи (6-2-4), на третьей - сборная Швейцарии (2-2-2).
Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия19231961
2Южная Корея62412
3Швейцария2226
4Австрия2002
4Белоруссия2002
6Франция1438
7Финляндия1135
8Польша1102
8Китай1102
8Чехия1102
11Канада1012
12Германия1001
13Япония0134
14Казахстан0123
15Норвегия0101
16Швеция0011
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