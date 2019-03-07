Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Мошкова завоевала золото в гонке преследования на 10 км на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Второй пришла Ирина Казакевич, третьей - Тамара Воронина.
Мошкова преодолела дистанцию за 32 минуты 59,1 секунды, допустив 3 промаха. Казакевич отстала от победительницы на 17,4 секунды (3 промаха). Замкнувшая тройку Воронина уступила 1 минуту 5,3 секунды (3). В среду в спринте на 7,5 км Мошкова также завоевала золото, а Казакевич и Воронина выиграли серебро и бронзу соответственно.
Другая россиянка Валерия Васнецова стала четвертой (+1.33,1; 3). Наталья Гербулова пришла пятой (+2.06,4; 7), Елизавета Каплина - шестой (+2.09,9; 3).
В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с 19 золотыми, 23 серебряными и 19 бронзовыми наградами. На второй строчке располагается команда Южной Кореи (6-2-4), на третьей - сборная Швейцарии (2-2-2).
Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|19
|23
|19
|61
|2
|Южная Корея
|6
|2
|4
|12
|3
|Швейцария
|2
|2
|2
|6
|4
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|4
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|4
|3
|8
|7
|Финляндия
|1
|1
|3
|5
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|11
|Канада
|1
|0
|1
|2
|12
|Германия
|1
|0
|0
|1
|13
|Япония
|0
|1
|3
|4
|14
|Казахстан
|0
|1
|2
|3
|15
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|16
|Швеция
|0
|0
|1
|1