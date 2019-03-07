Российские керлингистки вышли в плей-офф Универсиады

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Канады со счетом 8:9 в седьмом матче группового этапа на Универсиаде в Красноярске.

Сборную России на турнире представляют Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.

Россиянки гарантировали себе участие в плей-офф, после семи туров в их активе пять побед и два поражения, они делят второе место с командами Великобритании, Канады и Южной Кореи. Лидирует сборная Швеции (шесть побед и одно поражение). За последнюю путевку в плей-офф ведут борьбу сборные Китая и Чехии.

В полуфинал турнира напрямую выходят команды, занявшие два первых места в группе, четыре сборные, расположившиеся с третьего по шестое место, встретятся в четвертьфинальных матчах.

В соревнованиях принимают участие десять сборных: России, Великобритании, Италии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Согласно регламенту, все команды должны сыграть друг с другом по одному матчу.

Следующий матч российская команда проведет позже в четверг против сборной Чехии, начало - 15:00 мск.