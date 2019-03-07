Биатлонистка Воронина рада бронзовой медали в гонке преследования на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Тамара Воронина рада тому, что завоевала бронзовую медаль в гонке преследования на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Воронина завоевала бронзу в гонке преследования на 10 км. Первой пришла Екатерина Мошкова, второй - Ирина Казакевич.

"Гонка контактная, все шли близко, соперники сильные и борются изо всех сил. Рада третьему месту, удалось продержаться по дистанции, но допускала ошибки, поэтому места выше занять не удалось, - отметила Воронина. - Когда уходила с последнего круга, посмотрела, как отстрелялись другие, увидела, что девочки зашли на штрафной круг вместе со мной. Пришлось быстро убегать по дистанции дальше, до последнего были переживания, думала, как финиширую".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.