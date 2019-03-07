Легкоатлетка Ласицкене не верит, что на ЧМ в Катаре она сможет выступить под флагом России

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене не верит, что на мировом первенстве в Катаре она будет выступать под флагом России. Об этом Ласицкене рассказала в интервью ТАСС.

Российские легкоатлеты на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вынуждены участвовать в международных стартах в нейтральном статусе. В очередной раз вопрос о восстановлении членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций будет рассмотрен летом.

"Надеяться на это (что разрешат выступить под флагом РФ - прим. ТАСС) хочется, но сейчас все говорит о том, что нас туда не допустят под своим флагом, - сказала Ласицкене. - Те три с половиной года, как нашу федерацию поразили в правах, превратили нас в людей, которые уже мало во что верят. Конечно, я очень рада буду ошибиться, но сейчас приходится использовать возможность выступать на международных стартах в нейтральном статусе".

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 27 сентября по 6 октября.