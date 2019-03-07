Голодец: Универсиада в Красноярске является уникальным мировым событием

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Проходящая в Красноярске Всемирная зимняя Универсиада является уникальным мировым событием. Такое мнение ТАСС высказала вице-премьер РФ, председатель организационного комитета Универсиады-2019 Ольга Голодец.

"Это огромный праздник спорта, мы все являемся свидетелями совершенно уникального события, - сказала Голодец. - Меня поразили многие команды. Это новое поколение молодежи, у них очень популярны такие виды, как сноуборд и фристайл. Эти виды стремительно развиваются".

"Очень хорошо, что и мы выступаем успешно в этих видах спорта, - продолжила вице-премьер. - Мне также нравится, что благодаря таким крупным соревнованиям в детские спортивные школы приходят дети. Инфраструктура тоже нас радует, она поражает воображение - в Красноярске после проведения Универсиады будет открыт Центр спортивной подготовки. До окончания Универсиады еще осталось несколько дней, наши коллеги работают над обеспечением ее проведения, а мы желаем удачи нашим ребятам".

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта. На данный момент сборная России занимает первое место в общем медальном зачете с 19 золотыми, 23 серебряными и 19 бронзовыми наградами. На второй строчке располагается команда Южной Кореи (6-2-4), на третьей - сборная Швейцарии (2-2-2).