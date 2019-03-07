Российская горнолыжница Ткаченко победила в гигантском слаломе на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко завоевала золото в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске.
По результатам двух попыток спортсменка, которой в четверг исполнилось 24 года, показала результат 1 минута 58,52 секунды. Серебро завоевала австрийка Дениз Дингследер (отставание - 0,87 секунды), бронзу - россиянка Юлия Плешкова (+0,94). Россиянка Анастасия Горностаева заняла четвертое место (+1,21), Кристина Крюкова - 10-е (+2,37), Софья Крохина - 13-е (+2,65).
Ткаченко является бронзовым призером юношеских Олимпийских игр 2012 года в слаломе, а также трехкратной чемпионкой России.
В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с 20 золотыми, 23 серебряными и 20 бронзовыми наградами. На второй строчке располагается команда Южной Кореи (6-2-4), на третьей - сборная Швейцарии (2-2-2).
Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|20
|23
|20
|63
|2
|Южная Корея
|6
|2
|4
|12
|3
|Швейцария
|2
|2
|2
|6
|4
|Австрия
|2
|1
|0
|3
|4
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|4
|3
|8
|7
|Финляндия
|1
|1
|3
|5
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|11
|Канада
|1
|0
|1
|2
|12
|Германия
|1
|0
|0
|1
|13
|Япония
|0
|1
|3
|4
|14
|Казахстан
|0
|1
|2
|3
|15
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|16
|Швеция
|0
|0
|1
|1