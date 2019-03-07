Российская горнолыжница Ткаченко победила в гигантском слаломе на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко завоевала золото в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске.

По результатам двух попыток спортсменка, которой в четверг исполнилось 24 года, показала результат 1 минута 58,52 секунды. Серебро завоевала австрийка Дениз Дингследер (отставание - 0,87 секунды), бронзу - россиянка Юлия Плешкова (+0,94). Россиянка Анастасия Горностаева заняла четвертое место (+1,21), Кристина Крюкова - 10-е (+2,37), Софья Крохина - 13-е (+2,65).

Ткаченко является бронзовым призером юношеских Олимпийских игр 2012 года в слаломе, а также трехкратной чемпионкой России.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с 20 золотыми, 23 серебряными и 20 бронзовыми наградами. На второй строчке располагается команда Южной Кореи (6-2-4), на третьей - сборная Швейцарии (2-2-2).

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.